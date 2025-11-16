Concerto Femminile di Musica Sacra a Modena

Domenica 16 novembre alle 15:30 si terrà un concerto al femminile per la rassegna Armoniosamente-Modena Organ Festival, nella chiesa di San Barnaba, un vero gioiello del barocco modenese.

Il Duo rumeno, composto da Anna Twarowska (mezzosoprano) e Cristina Struta (organo), presenterà un programma di musica sacra appartenente al periodo barocco e romantico. Twarowska è un’artista di fama internazionale, che ha calcato i palchi dei più prestigiosi teatri di tutto il mondo, mentre Struta insegna alla Facoltà di Musica e Teatro dell’Università di Timosoara. Durante il concerto, interpreteranno brani di Vivaldi, Bach, Schubert, Brahms e Verdi.

L’ingresso è gratuito. Il festival è organizzato dall’Associazione Amici dell’Organo APS ed è supportato da Fondazione di Modena, Regione Emilia Romagna, Comune di Modena e SANFELICE 1893.

