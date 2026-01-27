6.4 C
Concerto Es/Sé al Teatro Nazionale di Genova

Mercoledì 28 gennaio alle ore 20:30 nella Sala Mercato del Teatro Nazionale di Genova si terrà in prima nazionale il concerto “Es/Sé”. Il concerto sarà un rituale collettivo tra artisti e pubblico dove ogni persona attraverserà lo spazio interiore sostenuta dalle vibrazioni del suono e dalle immagini scaturite dal palco.

Edmondo Romano, compositore e musicista, e Simona Fasano, cantante e autrice, saranno accompagnati da Luca Lamari al pianoforte e tastiere, Lorenza Vaccaro al violino, Ilaria Bruzzone alla viola, Arianna Menesini al violoncello e Riccardo Barbera al contrabbasso. Le voci fuori campo di Dada Ottonello, Arianna Scommegna, Sara Cianfriglia, Aleph Viola e Giuseppe Cederna daranno vita alla voce interiore, mentre Francesca Zaccaria creerà il corpo e la coreografia in video.

Il concerto esplorerà le 8 ferite interiori, sviluppandole in 8 riti musicali con vocalizzi, suoni, parole e immagini. La musica sarà minimalista e contemporanea, con linguaggi arcaici e moderni che coesistono e lingue diverse che si intrecciano. Il pubblico sarà invitato a partecipare attivamente al rituale, scrivendo cosa lasciare di sé e cosa desidera trovare di sé grazie all’esperienza.

L’album “ES/SÉ” è stato pubblicato con produzione e distribuzione fisica a cura dell’etichetta VISAGE Records e distribuzione digitale a cura di TRB Records e Digital Bundle Distribution. Il biglietto intero costa 15 euro, mentre il ridotto costa 12 euro. possibile acquistare i biglietti telefonicamente o via e-mail.

