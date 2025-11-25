Concerto Elisa a Roma

Elisa, una delle cantautrici più acclamate del nostro Paese, torna sul palco con una scaletta ricca di canzoni. Il viaggio prosegue dal Palazzo dello Sport di Roma, con il concerto in scena il 25 novembre.

Il tour vedrà Elisa protagonista assoluta, senza artisti di supporto annunciati, toccando tutta l’Italia, con date nelle principali città. Una tappa fondamentale nel percorso dell’artista, celebrando la sua evoluzione artistica e il profondo legame con il pubblico.

L’Elisa Palasport Live promette un’esperienza intima e al tempo stesso travolgente, con l’occasione di vivere dal vivo la musica della cantautrice e riascoltare brani che hanno segnato il suo percorso, insieme a nuovi arrangiamenti pensati per questi spazi che favoriscono un contatto potente e diretto con il pubblico.

Le date del tour nei palazzetti includono il 25 novembre al Palazzo dello Sport di Roma e il 28 novembre all’Inalpi Arena di Torino.

La scaletta del concerto di Roma include canzoni come “Dillo solo al buio”, “Sesso debole”, “Labyrinth”, “Rainbow”, “Broken”, “Vivere tutte le vite”, “Heaven Out Of Hell”, “Stay”, “Eppure sentire”, “Hallelujah”, “Promettimi”, “Anche fragile”, “Ti vorrei sollevare”, “Medley”, “Almeno tu nell’universo”, “Brano solo coriste”, “Se piovesse il tuo nome”, “Seta”, “Palla al centro”, “Nonostante tutto”, “No Hero”, “L’anima vola”, “Luce”, “Together”, “Gli ostacoli del cuore” e “A modo tuo”. La scaletta potrebbe subire variazioni dell’ultima ora.