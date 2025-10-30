Concerto d’organo al Santuario della Madonna Pellegrina

Venerdì 31 ottobre alle 21, il Santuario della Madonna Pellegrina di Padova ospiterà un concerto del Centro Organistico Padovano, che celebra il suo 39° anno di attività. L’evento, a ingresso libero, segna la conclusione dell’80ª rassegna di concerti.

Il concerto, intitolato “Concerto n. 812”, vedrà esibirsi il Trio “Le vie armoniche”, composto da Luca Albertin al violino, Tamara Turetta al flauto e Andrea Albertin all’organo. Il programma prevede una selezione di opere di diversi compositori, tra cui:

– T. Dubois: Toccata in sol maggiore per organo

– A. Vivaldi: Sonata n. 2 in do maggiore per flauto e organo (Adagio, Allegro, Largo, Presto)

– L. Vierne: Preludio per organo

– W. McGibbon: Trio Sonata “Ad imitazione di Corelli” per flauto, violino e organo (Adagio, Allegro, Largo, Allegro)

– O. Ravanello: Corale-Fantasia op. 7 per organo

– F. Kreisler: Preludio e Allegro nello Stile di Pugnani per violino e organo

– E. Torres: Saeta IV per organo

– J. Pachelbel: Celebre Canone per flauto, violino e organo

– F. A. Guilmant: Scherzo sinfonico op. 55 n. 2 per organo

Questo concerto rappresenta un’importante opportunità per i partecipanti di apprezzare un’eccellente varietà di opere strumentali, eseguite da talentuosi musicisti.