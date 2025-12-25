Concerto di Natale su Canale 5

Il 25 dicembre, Canale 5 propone il Concerto di Natale, in onda alle 21.35 circa. Alla conduzione torna Federica Panicucci, pronta ad accogliere gli ospiti che si alterneranno sul palco. In scaletta, oltre alla musica, sono previsti momenti di racconti e di riflessioni. L’evento persegue anche uno scopo benefico aiutando le Missioni Don Bosco nel mondo.

Il Concerto di Natale va in scena dall’Auditorium della Conciliazione a Roma ed è giunto alla 33esima edizione. Panicucci è al suo settimo anno consecutivo. La regia è affidata a Roberto Cenci e Radio R101 è la radio ufficiale della serata. Tutti i cantanti si esibiranno dal vivo, accompagnati dall’Orchestra Italiana del Cinema diretta dal Maestro Adriano Pennino, e il cast di quest’anno è più ricco che mai.

Molti sono gli artisti di prestigio nazionale e internazionale che hanno dimostrato una profonda sensibilità riguardo a temi sociali e di solidarietà. Come il cantautore Michele Bravi, da sempre impegnato nelle battaglie del movimento LGBTQ+ e che tornerà in gara a Sanremo con il brano Prima o poi. Sul palco anche Gigi D’Alessio che ha pubblicato l’ultimo disco di inediti Nuje, ricco di canzoni che invitano alla non violenza e al recupero di valori sani.

Per il comparto musicale, il Concerto di Natale schiera una squadra coi fiocchi: da Orietta Berti a Clara fino a Davide Boosta Dileo dei Subsonica. Grande attesa per Riccardo Cocciante che tornerà in Italia con la sua opera Notre Dame de Paris a più di vent’anni dal debutto. Sul palco anche Serena Rossi, Sal Da Vinci, il Piccolo Coro Le Dolci Note e la Veneto Pipe Band.

Tra gli ospiti stranieri spicca la rocker Sheryl Crow, celebre per brani diventati cult come All I Wanna Do, Strong Enough e If It Makes You Happy. Oltre alla Crow, ci saranno Claude, Hevia, Kamrad, Stephanie Radu insieme ad Alin Stoica, Ilhna, il Gruppo Gospel Marquinn Middleton & The Miracle Chorale e la cantante israeliana Noa.

Il Concerto di Natale ha lo scopo di intrattenere i telespettatori in una serata speciale, ma persegue anche l’obiettivo di raccogliere fondi per le Missioni Don Bosco. Quest’anno l’attenzione si focalizza su Pointe-Noire, nella Repubblica del Congo, dove forti disuguaglianze sociali segnano la vita quotidiana del quartiere di Côte-Mateve, un’area priva di servizi essenziali come acqua potabile, elettricità, strutture sanitarie e scuole.

Per rispondere a questa emergenza educativa, i missionari salesiani promuovono un progetto per la costruzione di una nuova scuola primaria destinata ad accogliere 350 bambini tra i 6 e i 12 anni. Offrendo spazi sicuri, materiali adeguati e una concreta opportunità di futuro. È possibile sostenere l’iniziativa con una donazione al numero solidale 45589, attivo fino al 2 gennaio 2026.