Concerto di Natale Italia

Federica Panicucci torna con il Concerto di Natale, in prima serata su Canale 5. Il tradizionale concerto natalizio sarà trasmesso dall’Auditorium della Conciliazione di Roma e prevede canzoni di Natale, luci, colori e ospiti illustri, oltre alla partecipazione straordinaria del Presepe Vivente di Vetralla.

Il concerto si svolgerà giovedì 25 dicembre, alle 21:20 su Canale 5 e in contemporanea su Mediaset Infinity. L’edizione di quest’anno vede la partecipazione di artisti di prestigio nazionale e internazionale che hanno dimostrato una profonda sensibilità riguardo a temi sociali e di solidarietà. Il concerto sarà un Christmas Show di 3 ore, con tutti gli artisti che si esibiranno dal vivo, accompagnati dall’Orchestra Italiana del Cinema diretta dal Maestro Adriano Pennino.

Il richiamo alla solidarietà sarà affidato a Missioni Don Bosco, con un progetto per costruire una nuova scuola primaria a Pointe-Noire, in Repubblica del Congo. I missionari salesiani lanciano questo progetto per garantire ambienti sicuri e un futuro migliore a 350 bambini tra i 6 e i 12 anni. I telespettatori possono sostenere questo progetto attraverso una donazione al numero solidale 45589.

La regia del concerto è affidata a Roberto Cenci e Radio R101 è la radio ufficiale della serata. Il Concerto di Natale, organizzato da Prime Time Promotions, gode del Patrocinio del Dicastero per la Cultura e l’Educazione, del Dicastero per l’Evangelizzazione e del Comune di Roma. Il concerto ha una lunga storia di impegno umanitario e sociale, con oltre 1000 talenti nazionali e internazionali che hanno partecipato negli anni.