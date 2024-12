Concerto di Natale in Senato, La Russa dona al Maestro Muti la tradizionale campanella

Durante il tradizionale concerto di Natale a Palazzo Madama, il presidente del Senato Ignazio La Russa ha consegnato al maestro Riccardo Muti una campanella simbolica, utilizzata per riportare la calma in Senato, esprimendo gratitudine e ammirazione. Muti, nel suo intervento, ha evidenziato l’esistenza di un’Italia straordinaria e nascosta, sostenendo che questa realtà rappresenta il vero cuore del paese. Ha espresso il suo orgoglio verso i giovani musicisti, che conferiscono significato alla sua carriera. Secondo Muti, rispettare le istituzioni è fondamentale per raggiungere obiettivi comuni.

Il maestro ha parlato delle complesse composizioni eseguite durante il concerto, sottolineando come l’Orchestra Cherubini, da lui fondata venti anni fa, rappresenti un importante veicolo di trasmissione della musica. Ha ricordato che, sebbene non provenga da accademie prestigiose, ha avuto la possibilità di trasmettere insegnamenti a oltre mille ragazzi attraverso l’Orchestra Cherubini, molti dei quali ora suonano in orchestre italiane e straniere. Muti ha espresso il suo impegno a promuovere un senso artistico ed etico nel lavoro musicale.

Il maestro ha riservato attenzione alle bande musicali, che hanno contribuito a formare molti strumentisti a fiato, citando la sua formazione musicale in particolare con la banda di Molfetta. Muti ha sottolineato la bellezza e l’impegno di questi giovani spesso ignorati dai media, che dedicano la loro vita alla ricerca della bellezza e dell’armonia attraverso la musica. Ha evidenziato quanto la creazione artistica richieda anni di sacrificio e studio, citando il proverbio “ars longa, vita brevis” per descrivere la natura duratura dell’arte.

Raccontando un incontro con giovani a Scampia, Muti ha evidenziato il loro desiderio di trovare attraverso la musica un senso di libertà e bellezza. Ha concluso il suo intervento rivolgendo la sua ammirazione all’Orchestra e invitando ciascuno a ricordare questa straordinaria Italia. Ha infine menzionato il prossimo Concerto di Capodanno a Vienna, invitando il pubblico a sintonizzarsi il primo gennaio per ricevere i suoi saluti.