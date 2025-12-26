12.1 C
Roma
venerdì – 26 Dicembre 2025
Musica

Concerto di Natale in Sardegna

Da stranotizie
Concerto di Natale in Sardegna

Il concerto “Natale in Polifonia” si è svolto nella chiesa di San Francesco a Iglesias, con la partecipazione della Corale Caterina Cittadini e del Coro Concordia Villa Ecclesiae. La manifestazione, organizzata dall’associazione culturale Anton Stadler, ha offerto un’esperienza musicale intensa e autentica, grazie alla suggestiva cornice della chiesa e alle esibizioni delle due formazioni corali.

La Corale Caterina Cittadini, diretta dal maestro Mariano Garau, ha proposto il proprio repertorio con grande maestria, trasmettendo al pubblico le calde e suggestive atmosfere del Natale. Il brano “Gaudete”, composto dal maestro Garau, è stato particolarmente apprezzato. Il Coro Concordia Villa Ecclesiae, diretto dal maestro Paolo Autelitano, ha offerto un repertorio polifonico eseguito con precisione, vigore ed espressività, e ha presentato due brani inediti composti dal direttore.

La serata è stata resa possibile grazie all’impegno dell’associazione culturale Anton Stadler e alla collaborazione di Remigio Cabras e della sua associazione. Un ringraziamento va anche alle coriste e ai coristi, protagonisti della serata, e al pubblico, la cui presenza ha reso la serata ancora più viva e intensa. Infine, un ringraziamento speciale è dedicato alla musica, linguaggio universale capace di unire e emozionare.

🔗 Per info su concerti e biglietti, visita TicketOne.

Articolo precedente
Ponte per animali in Colorado
Articolo successivo
Fondo Grandi Produzioni Sardegna
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.