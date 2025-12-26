Concerto di Natale in Sardegna

Il concerto “Natale in Polifonia” si è svolto nella chiesa di San Francesco a Iglesias, con la partecipazione della Corale Caterina Cittadini e del Coro Concordia Villa Ecclesiae. La manifestazione, organizzata dall’associazione culturale Anton Stadler, ha offerto un’esperienza musicale intensa e autentica, grazie alla suggestiva cornice della chiesa e alle esibizioni delle due formazioni corali.

La Corale Caterina Cittadini, diretta dal maestro Mariano Garau, ha proposto il proprio repertorio con grande maestria, trasmettendo al pubblico le calde e suggestive atmosfere del Natale. Il brano “Gaudete”, composto dal maestro Garau, è stato particolarmente apprezzato. Il Coro Concordia Villa Ecclesiae, diretto dal maestro Paolo Autelitano, ha offerto un repertorio polifonico eseguito con precisione, vigore ed espressività, e ha presentato due brani inediti composti dal direttore.

La serata è stata resa possibile grazie all’impegno dell’associazione culturale Anton Stadler e alla collaborazione di Remigio Cabras e della sua associazione. Un ringraziamento va anche alle coriste e ai coristi, protagonisti della serata, e al pubblico, la cui presenza ha reso la serata ancora più viva e intensa. Infine, un ringraziamento speciale è dedicato alla musica, linguaggio universale capace di unire e emozionare.