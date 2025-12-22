15.4 C
Musica

Concerto di Natale in Puglia

Concerto di Natale in Puglia

Sabato 20 dicembre si è svolto il concerto “Ponti (Canti) di Natale”, organizzato dall’Osservatorio Nazionale Duchessa Lucrezia Borgia cultura e scienza. L’evento si è tenuto presso la Chiesa di S. Andrea Apostolo con ingresso libero e alla presenza del parroco Don Franco Lorusso.

L’iniziativa vuole essere un ponte tra generazioni e culture diverse, unendo Medioevo e Gospel attraverso la forza universale della musica. La serata è stata guidata dal critico musicale e conduttore Franco Paolo Marra, con le esibizioni di grandi maestri come Antonio Cavallo al violoncello e Nico Arcieri al pianoforte.

L’Osservatorio Nazionale Duchessa Lucrezia Borgia, con il patrocinio di Regione Puglia, Provincia BAT e delle città di Bisceglie e Ferrara, promuove cultura e storia attraverso eventi e iniziative. Tra le attività più rilevanti vi sono il Premio Internazionale Duchessa Lucrezia Borgia e la valorizzazione della figura storica della nobile donna, reggente di Ferrara e duchessa di Bisceglie.

L’Osservatorio collabora con registi cinematografici e festival di rilevanza internazionale, come il Ferrara Film Festival e il Comedy Film Festival del Salento. Ha inoltre partecipato al Festival Internazionale del Digitale a Lecce, ricevendo il patrocinio del Ministero della Cultura e l’inserimento nel portale dell’Università degli Studi di Bari.

Il presidente dell’Osservatorio, Antonio Speranza, ha rivolto a tutti i cittadini gli auguri per un Natale sereno e un felice anno nuovo, auspicando pace, gioia e momenti indimenticabili. Il concerto di Natale rappresenta un’occasione musicale e un percorso culturale che valorizza la storia, le tradizioni e l’arte, rafforzando i legami tra comunità, territorio e pubblico.

