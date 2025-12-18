14.5 C
Musica

Concerto di Natale in Italia

In occasione delle festività natalizie, l’associazione Pedo Dalmatia, in collaborazione con altre realtà borgarine e con il patrocinio del Comune, propone una serata musicale dedicata al repertorio sacro tradizionale e contemporaneo. Il concerto, intitolato “Everybody sing to the Lord!”, sarà eseguito dal Coro Polifonico Monserrato e dall’Orchestra Fidei Donum, diretti dal Maestro Fabio Quaranta.

L’appuntamento è fissato per domenica 21 dicembre, alle ore 21.00, presso la chiesa parrocchiale di San Dalmazzo in piazza XI Febbraio. L’ingresso è libero, offrendo un’opportunità per condividere, attraverso la musica, un momento di augurio e comunità. Questo evento si presenta come un’occasione per unire le persone nella gioia e nella speranza che le festività natalizie rappresentano.

