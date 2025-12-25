9.8 C
Concerto di Natale in Campania

L’Associazione Culturale Musicale “A. Barchetta” OdV prosegue con gli appuntamenti del ciclo natalizio, con il patrocinio di Regione Campania, Provincia di Caserta e Comune di Maddaloni. Il 26 dicembre, presso la chiesa della SS. Annunziata, si terrà il Gran Concerto di Natale per soli, coro e orchestra, diretto dal Maestro Antonio Barchetta e presentato da Luca Ugo Tramontano. Il concerto proporrà brani di Orff, Verdi e Strauss, con la partecipazione straordinaria del coro dei ragazzi dell’Istituto Autonomo Comprensivo “Maddaloni 2”.

Sempre il 26 dicembre, presso la chiesa di Santa Maria del Carmine, il Prof. Salvatore Gnarra terrà una dimostrazione di lavorazione del vetro di Murano a soffio e a lume. Il ciclo di eventi si concluderà il 6 gennaio con l’arrivo dei re Magi, la Befana e il Concerto dell’Epifania, sempre presso la chiesa di Santa Maria del Carmine. La direzione artistica della manifestazione è del Maestro Antonio Barchetta, che ha anche diretto il “Gran Concerto di Natale Tu scendi dalle Stelle” dell’Associazione Culturale “Cantori Città di Valle di Maddaloni”. Il Maestro Barchetta ringrazia il pubblico e gli Enti Locali Patrocinati per il loro sostegno.

