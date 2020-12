Concerto di Natale alla Scala: quando e dove vederlo in televisione. Ecco il programma dello spettacolo dedicato alla musica di Mozart.

Il Concerto di Natale diretto da Michele Mariotti è in programma in tv nel giorno della vigilia, con ripresa il 25 dicembre. Registrato il 19, è in programma alle 10.25 da Rai Cultura su Rai1, e ripresa il venerdì su Rai 5 alle 16.40. Si tratta di un Concerto di Natale speciale, dedicato interamente alla musica di uno dei più grandi compositori di sempre, Wolfgang Amadeus Mozart.

Concerto di Natale 2020 alla Scala

Il grande Concerto alla Scala è composto con dal Concerto per pianoforte n.9 Jeunehomme, con solista Beatrice Rana, dal mottetto Exultate, jubilate, eseguito da Aida Garifullina, e dalla Sinfonia n.41 Juipiter.

Teatro alla Scala

Il Concerto n.9 fu composto tra il 1776 e il 1777 a Salisburgo dal grande Mozart, allora ventenne. Per molto tempo è stato ritenuto fosse dedicato alla pianista Jeunehomme, ma a quanto pare la dedicataria fu Louise-Victoria Noverre.

Il mottetto Exultate, jubilate, più legato alla città di Milano, fu composto per Venanzio Rauzzini. Non ottenne un grande successo all’epoca, ma la sua riscoperta recente lo ha fatto diventare uno dei più amati dell’opera mozartiana. La sinfonia n.41 venne invece omposta a Vienna nel 1788.

Chi sono i protagonisti del Concerto di Natale alla Scala

Il grande protagonista del Concerto di Natale è il direttore Michele Mariotti, tornato alla Scala dopo Il barbiere di Siviglia, I due Foscari e I Masnadieri. Beatrice Rana ha già cantato alla Scala nel 2020 nel mese di luglio, alla riapertura dei concerti nel Teatro. Aida Garifullina, nata a Kazan nel 1987, è invece uno dei soprano più famosi e amati al mondo degli ultimi anni. Scoperta da Placido Domingo nel 2013, ha cantato già in occasione dei maggiori eventi operistici ma anche sportivi.