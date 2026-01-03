13.2 C
Concerto di Natale ad Ariano Irpino

Concerto di Natale ad Ariano Irpino

La magia delle festività prosegue ad Ariano Irpino con “Christmas Ensemble”, il concerto in programma sabato 3 gennaio alle ore 19.30 presso il Museo Civico e della Ceramica. Questo appuntamento musicale è pensato per valorizzare l’atmosfera suggestiva del museo attraverso un raffinato percorso sonoro.

Il concerto sarà eseguito da un trio composto dal soprano Sabrina Caprarella, dalla pianista Pina Molinario e dal violinista Armando Alfano. Il programma prevede un viaggio tra classici natalizi e brani della tradizione americana, interpretati con eleganza e sensibilità artistica.

L’evento rappresenta un’occasione per vivere il patrimonio culturale cittadino in una veste diversa, unendo musica dal vivo e spazio museale, e per condividere con il pubblico un momento di bellezza e partecipazione nel segno delle festività.

🔗 Per info su concerti e biglietti, visita TicketOne.

