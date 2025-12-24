Concerto di Natale a Vernante

Sabato 27 dicembre alle ore 21, presso il Teatro dell’Ex Confraternita in Piazzetta Boccaccio a Vernante, si terrà il “Gran Concerto di Natale” della Prismabanda street band, organizzato dalla Pro Loco con il sostegno del Comune di Vernante. Il concerto offrirà un’esplosione di energia, colori e musica, con un repertorio di grandi classici natalizi reinterpretati in chiave dinamica e coinvolgente, mescolando ironia, talento e un pizzico di sorpresa.

Sul palco saranno presenti Carlo Ambrogio alla tromba, Lorenzo Armando alla batteria, Paolo Brizio al pianoforte e organetto, Eugenio Enria al sax baritono, Sofia Ferraro e Margherita Luchese al sax contralto, Marco Goletto alla chitarra elettrica, Claudio Risso alla fisarmonica, Eleonora Catalano al flauto, e Gaia Martini e Rossella Roggia, che si esibiranno in danza e tip tap.

L’ingresso al concerto è libero fino ad esaurimento posti. La Prismabanda ha espresso la sua felicità per condividere ancora una volta la propria musica con il pubblico di Vernante, descrivendo il concerto come il loro modo di celebrare le feste: suonando insieme, con entusiasmo e con il cuore.