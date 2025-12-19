11.8 C
Roma
venerdì – 19 Dicembre 2025
Musica

Concerto di Natale a Udine

Da stranotizie
Concerto di Natale a Udine

Il concerto “In dulci jubilo” si terrà domenica 21 dicembre alle 17 in Cattedrale a Udine, proposto dalla Cappella musicale del duomo udinese in prossimità della solennità del Natale e della conclusione dell’Anno Santo. Il concerto includerà melodie di Sofianopulo e Fabbro, Bartolucci e Adam, Miserachs e Fauré, oltre al pregiatissimo “Missus” di Jacopo Tomadini, all’inno del Giubileo e ai canti della più classica tradizione natalizia. Le voci virili e femminili si alterneranno, con intermezzi d’organo a cura del Maestro Beppino Delle Vedove.

Il concerto non si limiterà alla sola musica, poiché l’arcivescovo mons. Riccardo Lamba offrirà ai presenti una breve catechesi in preparazione al Santo Natale. Il coro, diretto dal Maestro Davide Basaldella, sarà impegnato anche nell’animazione liturgica delle principali celebrazioni del tempo di Natale nella Cattedrale udinese, dalle celebrazioni del 24 dicembre al Te Deum laudamus del 31 dicembre e alla Messa del giorno successivo nella solennità di Maria Santissima Madre di Dio, fino all’Epifania.

Nel periodo si innestano anche la celebrazione di chiusura dell’Anno giubilare e l’ordinazione di quattro diaconi, entrambe animate dal “Coro del Vescovo”. Il concerto del 21 dicembre sarà anche l’ultimo dei concerti giubilari proposti dal “Coro del Vescovo” a partire dall’aprile, per allietare l’Anno santo con elevata cultura musicale.

🔗 Per info su concerti e biglietti, visita TicketOne.

Articolo precedente
Calcio: Milan, episodio Maignan-Politano
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.