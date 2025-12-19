Concerto di Natale a Udine

Il concerto “In dulci jubilo” si terrà domenica 21 dicembre alle 17 in Cattedrale a Udine, proposto dalla Cappella musicale del duomo udinese in prossimità della solennità del Natale e della conclusione dell’Anno Santo. Il concerto includerà melodie di Sofianopulo e Fabbro, Bartolucci e Adam, Miserachs e Fauré, oltre al pregiatissimo “Missus” di Jacopo Tomadini, all’inno del Giubileo e ai canti della più classica tradizione natalizia. Le voci virili e femminili si alterneranno, con intermezzi d’organo a cura del Maestro Beppino Delle Vedove.

Il concerto non si limiterà alla sola musica, poiché l’arcivescovo mons. Riccardo Lamba offrirà ai presenti una breve catechesi in preparazione al Santo Natale. Il coro, diretto dal Maestro Davide Basaldella, sarà impegnato anche nell’animazione liturgica delle principali celebrazioni del tempo di Natale nella Cattedrale udinese, dalle celebrazioni del 24 dicembre al Te Deum laudamus del 31 dicembre e alla Messa del giorno successivo nella solennità di Maria Santissima Madre di Dio, fino all’Epifania.

Nel periodo si innestano anche la celebrazione di chiusura dell’Anno giubilare e l’ordinazione di quattro diaconi, entrambe animate dal “Coro del Vescovo”. Il concerto del 21 dicembre sarà anche l’ultimo dei concerti giubilari proposti dal “Coro del Vescovo” a partire dall’aprile, per allietare l’Anno santo con elevata cultura musicale.