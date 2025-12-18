Concerto di Natale a Seriate

Venerdì sera alle 21,15 al cineteatro Gavazzeni di Seriate, si terrà il tradizionale concerto di Natale in occasione della decima edizione di «Metti un venerdì sera al Teatro Gavazzeni». Protagonisti assoluti saranno JW Orchestra e Barbara Ravasio, con la partecipazione di Gianni Conte. Il concerto presenterà alcune novità, tra cui nuovissimi arrangiamenti delle canzoni di Pino Daniele, realizzati da Marco Gotti.

Questi brani andranno a costituire un omaggio alla figura del grande cantautore napoletano. La scelta di inserire canzoni di Pino Daniele nel concerto natalizio sottolinea l’importanza del Natale per la città di Napoli e il legame culturale tra Bergamo e Napoli, impersonificato da Gaetano Donizetti. La presenza di Gianni Conte, cantante partenopeo doc, rimarcherà la “napoletanità” e la veracità del concerto. Il concerto è organizzato da JW Association in collaborazione con Associazione Suonintorno, Comune di Seriate e Cineteatro Gavazzeni, con inizio alle 21,15 e biglietto a 15 euro.

Dopo il concerto, ci sarà lo scambio degli auguri di Natale con un brindisi offerto da «Crazy Padel» di Bergamo. La JW Orchestra è composta da musicisti come Marco Gotti, Giancarlo Porro, Maurizio Moraschini e altri, con Barbara Ravasio e Gianni Conte alle voci. La musica prosegue sabato con l’esibizione dell’Orchestra Piumata Fanfara «A. Scattini» di Bergamo, e si concluderà domenica con il concerto della banda musicale «Città di Seriate». L’assessore alla Cultura Ester Pedrini ha spiegato che “Note a Seriate” è un percorso fatto di concerti diversi tra loro, ma uniti dall’attenzione alla qualità e al coinvolgimento delle realtà musicali del territorio.