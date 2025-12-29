Concerto di Natale a Sciacca

L’Inno di Mameli ha aperto il “Gran Concerto di Natale” proposto dall’Orchestra dei Fiori diretta dal maestro Alfonso Di Rosa, uno spettacolo che si è tenuto all’interno di un Teatro Samonà di Sciacca sold out. L’evento ha visto la partecipazione di un’orchestra, un corpo di ballo guidato da Aurelia La Licata e cantanti lirici, ed è stato pensato come un progetto di “cultura diffusa” che ha saputo riunire spettatori provenienti da diverse località, tra cui Sciacca, Villafranca Sicula, Lucca Sicula, Burgio, Calamonaci, Caltabellotta, frazione di Sant’Anna e Ribera.

Durante il concerto, al quale hanno preso parte anche diversi sindaci del territorio, sono stati eseguiti brani di Mozart, Offenbach, Strauss, Tchaikovsky, Balistreri e dello stesso Di Rosa, come “Acqua”, “Le sacre spine” e “57 giorni dopo”. Lo spettacolo ha saputo coniugare musica colta e riflessioni, e non vuole essere fine a se stesso, ma rappresentare l’inizio di un percorso artistico condiviso con tutte le realtà territoriali.