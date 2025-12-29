6.6 C
Roma
lunedì – 29 Dicembre 2025
Musica

Concerto di Natale a Sciacca

Da stranotizie
StraNotizie.it - Solo il Meglio dalle Notizie

L’Inno di Mameli ha aperto il “Gran Concerto di Natale” proposto dall’Orchestra dei Fiori diretta dal maestro Alfonso Di Rosa, uno spettacolo che si è tenuto all’interno di un Teatro Samonà di Sciacca sold out. L’evento ha visto la partecipazione di un’orchestra, un corpo di ballo guidato da Aurelia La Licata e cantanti lirici, ed è stato pensato come un progetto di “cultura diffusa” che ha saputo riunire spettatori provenienti da diverse località, tra cui Sciacca, Villafranca Sicula, Lucca Sicula, Burgio, Calamonaci, Caltabellotta, frazione di Sant’Anna e Ribera.

Durante il concerto, al quale hanno preso parte anche diversi sindaci del territorio, sono stati eseguiti brani di Mozart, Offenbach, Strauss, Tchaikovsky, Balistreri e dello stesso Di Rosa, come “Acqua”, “Le sacre spine” e “57 giorni dopo”. Lo spettacolo ha saputo coniugare musica colta e riflessioni, e non vuole essere fine a se stesso, ma rappresentare l’inizio di un percorso artistico condiviso con tutte le realtà territoriali.

🔗 Per info su concerti e biglietti, visita TicketOne.

Articolo precedente
Animali e Capodanno in Italia
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.