Concerto di Natale a Saronno

I fondi raccolti contribuiranno a donare un cane guida a una persona non vedente. Il concerto di Natale è un appuntamento che si tiene a teatro, dove si può applaudire il Piccolo Coro e il gruppo Over Twelve di Santa Maria Ausiliatrice, contribuendo così a regalare un cane guida a una persona non vedente.

L’evento è organizzato dal Lions Club Saronno Host Solidalia e si terrà domenica 21 dicembre al teatro Giuditta Pasta di via Primo Maggio a Saronno, alle 20.30, con il sottotitolo “Fare del bene con il sorriso”. Gli organizzatori spiegano che la serata è stata organizzata a scopo benefico, nell’ottica lionistica di essere cavalieri della luce, e che i fondi raccolti saranno utilizzati per regalare un cane guida a una persona non vedente.

Il presidente Lions Andrea Belloni commenta che il tenore dello spettacolo e la generosità dei saronnesi permetteranno al Club di raggiungere il risultato che si è proposto. L’appuntamento è quindi fixesato per domenica al Giuditta Pasta.