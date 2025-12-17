Concerto di Natale a Pistoia

Venerdì 19 dicembre, alle 17, nella sala Soci Coop, si terrà l’evento “Socialmente in Festa. Concerto di Natale”, che rappresenta il culmine delle celebrazioni del Natale organizzate nell’ambito del progetto di socializzazione per la terza età del Comune di Pistoia. Il concerto, gratuito e aperto a tutti, vedrà impegnati una quarantina di elementi tra studentesse e studenti del liceo musicale Forteguerri, che si esibiranno con i loro insegnanti.

Il coro, guidato dai professori Francesca Paganin e Elena Bartolozzi, sarà accompagnato dall’orchestra d’archi con i professori Marco Corsini ed Eugenia Di Bonaventura e dall’ensemble di chitarre con i professori Maurizio Pacini e Riccardo Bini. Il sindaco f.f. Anna Maria Celesti sottolinea che “Socialmente in Festa” è un momento di condivisione che unisce persone di tutte le età attraverso la musica, rafforzando il senso di appartenenza e confermando il valore della cultura come strumento di inclusione e vicinanza, in particolare durante le festività natalizie.

Il repertorio eseguito sarà poliedrico e festoso, spaziando dalla musica classica a quella moderna, con brani di musica popolare e canti natalizi. La professoressa Sandra Pinnapintor coordinerà l’esibizione e al termine sarà offerto un piccolo buffet. Gli eventi sono a cura dell’assessorato alle Politiche di inclusione sociale e delle associazioni del progetto Socialmente. Le iniziative sono gratuite e non necessitano di prenotazione. Per informazioni è possibile contattare AnzianInforma al numero 0573 505243.