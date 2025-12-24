Concerto di Natale a Osimo

Il Nino Rota Ensemble terrà un concerto al Teatro La Nuova Fenice di Osimo con il titolo “Armonie di Natale: musica, magia e tradizione”. Il repertorio della formazione include celebri melodie natalizie come ‘White Christmas’ e ‘Astro del Ciel’ (‘Silent Night’).

Il Nino Rota Ensemble è un gruppo tutto al femminile composto da artiste unite da una grande passione per la musica e per il cinema, che si presentano in quartetto con voce, flauto, violino e pianoforte. Il gruppo è nato in occasione delle celebrazioni dei 100 anni del cinema e da allora ha svolto un’intensa attività concertistica, affermandosi per le sue capacità interpretative e per l’originalità della formazione, in Europa e in alcuni paesi extraeuropei con esibizioni nei più prestigiosi teatri.

Tra le numerose performance tenute in varie parti del mondo, sono di particolare rilievo alcuni concerti svoltisi in occasione dell’inaugurazione di festival cinematografici internazionali, fra i quali quelli di Salonicco, Annecy, Villerupt, Stoccolma e Lussemburgo. Il concerto è organizzato dal Rotary Club Osimo e per informazioni è possibile contattare il numero 0719307050.