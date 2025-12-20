Concerto di Natale a Genova

Domenica 21 dicembre, alle ore 16, il Coro Cre Artis e il Coro Popolare della Maddalena si esibiranno nel loro secondo Concerto di Natale, che si terrà nella chiesa di San Donato, una delle chiese più affascinanti del centro storico genovese. Il concerto vedrà l’esibizione congiunta di due realtà corali molto apprezzate: il Coro Cre Artis e il Coro Popolare della Maddalena, che promette di emozionare il pubblico con i brani della tradizione natalizia.

Il concerto sarà diretto da Carmen Pupillo, figura di riferimento per entrambe le formazioni corali e fondatrice della Scuola di Musica Cre Artis. Pupillo ha aperto una nuova scuola di musica a Ronco Scrivia, che si unisce a quella del centro storico di Genova. L’esecuzione vocale sarà impreziosita dall’accompagnamento musicale di Guido Bottaro al pianoforte.

Tra i brani che animeranno la serata natalizia, ci saranno classici come White Christmas e We Wish You a Merry Christmas, ma anche canzoni più moderne come Santa Tell Me, All I Want For Christmas is You e Winter Wonderland. Ospite della serata sarà Rossella Pipitone, cantante della band genovese Buio Pesto. Tra i cantanti solisti che saliranno sul palco ci saranno Jairo Jaimes Lopez e Christian Malzani, vincitori di festival musicali.

Sul palco si esibirà anche il Coro Cre Artis Junor, guidato dalla cantante Domiziana Saunders, che proporrà un medley delle canzoni della colonna sonora del classico natalizio The Nightmare before Christmas. I costumi di scena del concerto sono creazioni originali realizzate dalla cantante e costumista Giulia Nebbia Colomba. L’ingresso al concerto è gratuito, con la possibilità di fare una donazione libera per sostenere le attività dei giovani cantanti della Scuola di Musica Cre Artis.