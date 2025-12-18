Concerto di Natale a Ferrara

Nell’ambito della stagione di Ferrara Musica, l’Accademia Bizantina, uno dei migliori gruppi italiani di musica barocca, torna con il tradizionale ‘Concerto di Natale’. L’orchestra ravennate si esibirà nel Teatro Comunale ‘Claudio Abbado’ con il programma ‘L’Orfeo del Violino’, uno dei suoi programmi più coinvolgenti.

L’Accademia Bizantina è un ensemble specializzato nell’uso di strumenti antichi e si presenterà con il primo violino concertatore Alessandro Tampieri, che dal 2011 ha affiancato nella guida artistica dell’ensemble Ottavio Dantone. La formazione per questo progetto comprende violinisti come Sara Meloni, Maria Grokhotova e Lisa Ferguson, Ana Liz Ojeda, Mauro Massa, Lavinia Soncini e Paolo Zinzani, oltre a violiniste come Darya Filippenko e Alice Bisanti, violoncellisti come Alessandro Palmeri e Paolo Ballanti, Nicola Dal Maso al violone e Tiziano Bagnati all’arciliuto. La direzione e il clavicembalo sono affidati a Ottavio Dantone.

Il programma ‘L’Orfeo del Violino’ propone un excursus nella gloriosa scuola violinistica italiana barocca con sei Concerti Grossi di tre maggiori compositori del genere: Arcangelo Corelli, Francesco Geminiani e Georg Friedrich Händel. Saranno eseguiti i Concerti n. 6 e n. 8 di Corelli, i Concerti op. 3 n. 4 e n. 6 di Geminiani e i Concerti n. 2 e n. 7 di Händel.

L’esecuzione di queste pagine originali e accattivanti è un viaggio nel tempo, un equilibrio fra tecnica, abilità, rigore, cultura interpretativa, accuratezza stilistica e perfetta sintonia dei musicisti protagonisti. I biglietti per il concerto sono disponibili a prezzi vari, con riduzioni per i giovani e gli studenti universitari. Il concerto è compreso nell’abbonamento Large.