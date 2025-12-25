9.9 C
Concerto di Natale a Chiavari

Da stranotizie
Un pomeriggio di musica per celebrare il Natale a Chiavari. Nel pomeriggio di venerdì 26 dicembre, alle ore 17, l’Auditorium San Francesco ospita il Concerto di Natale Va’ pensiero, sull’ali dorate, promosso dall’Associazione Simon Boccanegra ODV, in collaborazione con il Comune di Chiavari, Villaggio del Ragazzo, Regione Liguria e Stella Dell’Evangelizzazione.

Protagonisti dell’evento sono l’Orchestra Chiavari Classica con il Coro Lirico Quadrivium, diretti dal maestro Francesco Gardella. Sul palco i solisti Chiara Bisso (soprano), Massimo Ferri (tenore), Elena Cavalli (mezzosoprano) e Guido Mazza (baritono), con musiche di Bellini, Leoncavallo, Puccini e Verdi. L’ingresso è libero, fino a esaurimento dei posti.

