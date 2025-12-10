Concerto di Natale a Castel Bolognese

Il 16 e 17 dicembre, alle ore 21, il Teatro Cinema Moderno di Castel Bolognese sarà sede del Christmas Tour 2025 – 4th Anniversary, lo spettacolo natalizio firmato da Veronica & Jastin. Giunto al suo quarto anniversario, il concerto non sarà una semplice riproposizione delle edizioni precedenti, ma un’esperienza sonora ancora più intensa e ricca di emozioni, con un tributo ai grandi classici del Natale reinterpretati con freschezza e profondità.

L’ensemble che accompagna i due artisti sarà composto da professionisti di altissimo livello, tra cui Larry Ceroni, Loris Ceroni, Antonella Nuti, Mauro Contarini e Alberto Ceccanti. Inoltre, ci saranno ospiti d’eccezione come le voci di Martina Ricci e Federico Dal Fiume, e il sax del jazzista Marco Zoli, che duetteranno con Veronica & Jastin in alcuni dei brani più amati del repertorio natalizio.

Il loro Concerto Natalizio è ormai un simbolo per Castel Bolognese, una tradizione che unisce generazioni e scandisce l’arrivo delle feste attraverso melodie intramontabili e interpretazioni capaci di toccare il cuore. L’invito è rivolto a tutti, per vivere un evento che non è solo un concerto, ma una celebrazione e un viaggio nell’autentica magia del Natale. Le serate del 16 e 17 dicembre promettono di essere indimenticabili. Per informazioni e prenotazioni, è possibile visitare il sito https://veronicaejastin.altervista.org/?p=1443.