Concerto di Natale a Boltiere

Il Concerto di Natale si terrà domenica 21 dicembre alle 16 e rappresenta un momento di grande valore divulgativo e culturale per il territorio. L’evento avrà luogo presso il Centro Civico Aldo Moro di Boltiere e sarà diretto dal Maestro Emilio Amadei.

Il programma proposto è pensato per coinvolgere un pubblico eterogeneo, spaziando tra generi e atmosfere differenti che raccontano la magia del Natale attraverso diverse lenti musicali. Il concerto include grandi classici e danza, come le celebri note de Lo Schiaccianoci e il ritmo elegante del Waltz, nonché musica e cinema, con le atmosfere famose di Home Alone, che porteranno sul palco la nostalgia e la gioia delle colonne sonore natalizie più amate. Inoltre, saranno eseguiti brani iconici come l’emozionante Hallelujah e il tradizionale C’est Noel, che rappresentano la tradizione e la spiritualità.

L’iniziativa, realizzata con il patrocinio del Comune di Boltiere e in collaborazione con l’Associazione Bergamasca Bande Musicali, è a ingresso gratuito, offrendo a tutti l’opportunità di vivere un pomeriggio di condivisione e alta qualità artistica.