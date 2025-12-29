Concerto di Natale a Bisceglie

La rassegna natalizia di AlterAzioni ha riscaldato il pubblico di Sant’Andrea con nenie e ritmi di pizzica. Il terzo concerto della rassegna itinerante di concerti natalizi “Armonie di Natale” si è tenuto presso la Chiesa di Sant’Andrea Apostolo a Bisceglie e ha registrato una grande partecipazione di pubblico. La proposta, del tutto inedita e rara nei cartelloni concertistici, ha conquistato i presenti con un repertorio che ha saputo coniugare tradizione, ricerca musicale e forte impatto emotivo.

Il concerto, dal titolo “Christmas in Folk. Il canto di Natale nella musica tradizionale”, è stato introdotto dalla professoressa Clelia Sguera, che ha ringraziato l’amministrazione comunale e Don Franco per l’accoglienza. Protagonista del concerto è stato il gruppo Abbàscę, che ha proposto un repertorio ispirato alle tradizioni natalizie di diverse aree geografiche, dando vita a un vero e proprio viaggio musicale in Europa.

Il gruppo ha utilizzato strumenti tipici della tradizione popolare, come cornamuse, strumenti a percussione e strumenti a fiato, e ha eseguito un repertorio legato ai canti natalizi del Centro-Sud Italia. La musica popolare, spesso relegata a contesti di nicchia, ha trovato spazio all’interno di una rassegna concertistica strutturata, sottolineando l’importanza della trasmissione di un patrimonio fatto di canti, nenie, racconti e di una preziosa tradizione organologica.

Il successo del concerto è stato sancito da applausi a scena aperta e da una calorosa standing ovation, con un pubblico partecipe che ha accompagnato i musicisti cantando e suonando. La rassegna prosegue verso l’ultima tappa, che vedrà protagonista il Coro Polifonico “Incanto Armonico”, diretto dal M° Bepi Speranza. AlterAzioni sarà inoltre impegnata in concerti presso le RSA del territorio e chiuderà le festività con il concerto teatro-musica “Tutto può diventare Swing” e “Capodanno a Palazzo”.