Concerto di Natale a Bari

Martedì 30 dicembre, nella chiesa di San Ciro a Bari, si terrà il concerto ‘Christmas Love – violin live show’ del Francesco Greco Ensemble. Questo evento rappresenta l’ultimo appuntamento della rassegna ‘Natale in Musica’, diretta da Angela Cataldo e realizzata con il contributo del Municipio II del Comune di Bari.

Il concerto offrirà un’esperienza unica, unendo eleganza, energia e atmosfera natalizia in uno spettacolo sonoro centrato sul violino. Il talentuoso violista tarantino Francesco Greco emozionerà il pubblico con il suo inconfondibile stile, fondendo sonorità classiche, pop sinfoniche e suggestioni cinematografiche. Il repertorio spazierà tra brani natalizi rivisitati, colonne sonore e melodie internazionali, regalando momenti solistici di grande impatto emotivo.

Lo spettacolo, pensato per un pubblico ampio e trasversale, mira a emozionare famiglie, appassionati di musica e spettatori in cerca di un’esperienza raffinata e suggestiva. L’ensemble è composto da Daniele Dettoli alle tastiere, Mino Inglese alla batteria, Antonio Cascarano al basso e Valeria Palmieri in voce. L’evento si terrà nella chiesa di San Ciro, situata in piazzale Giuseppe Alberto Pugliese a Bari, con ingresso libero e inizio delle attività programmato per le 20.00.