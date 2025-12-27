12.9 C
Roma
sabato – 27 Dicembre 2025
Musica

Concerto di musica sacra in Calabria

Da stranotizie
Concerto di musica sacra in Calabria

L’edizione del Rapsodie Agresti Calabriae Opera Musica Festival si concluderà con una prima assoluta. A conclusione della rassegna, diretta da Domenico Gatto e Renato Bonajuto, sarà presentato un progetto inedito con musiche originali scritte appositamente per il festival dai giovani compositori del laboratorio guidato dal Maestro Vincenzo Palermo.

Il concerto di musica sacra Lodi di Dio Altissimo sarà ospitato presso la Chiesa di Santa Maria del Lume di Pellaro. Si tratta di un percorso tra note e spiritualità realizzato per celebrare gli 800 anni dalla morte di San Francesco d’Assisi, con la messa in musica della preghiera che il Santo scrisse sul monte de La Verna.

Accanto alle parole di San Francesco, saranno presentati anche testi di Jacopone da Todi e di Monsignor Luigi Renzo, con musiche firmate da Salvatore Marino, Vincenzo Palermo, Gennaro Salatino, Luca Sposato e Leonardo Vulcano. Le composizioni saranno eseguite dall’Orchestra da camera La Nuova Verdi, insieme alle voci del mezzosoprano Andreina Drago e del basso Giuseppe Zema, con la direzione musicale affidata a Cettina Nicolosi e ad Andrea Francesco Calabrese.

La chiusura della rassegna, promossa da Traiectoriae con il sostegno del Mic/Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo, si preannuncia come un appuntamento di grande rilievo e suggestione, dopo un intenso programma di appuntamenti musicali e teatrali iniziato lo scorso ottobre.

🔗 Per info su concerti e biglietti, visita TicketOne.

Articolo precedente
Genova contro i botti di Capodanno
Articolo successivo
Kinothon a Catania
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.