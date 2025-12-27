Concerto di musica sacra in Calabria

L’edizione del Rapsodie Agresti Calabriae Opera Musica Festival si concluderà con una prima assoluta. A conclusione della rassegna, diretta da Domenico Gatto e Renato Bonajuto, sarà presentato un progetto inedito con musiche originali scritte appositamente per il festival dai giovani compositori del laboratorio guidato dal Maestro Vincenzo Palermo.

Il concerto di musica sacra Lodi di Dio Altissimo sarà ospitato presso la Chiesa di Santa Maria del Lume di Pellaro. Si tratta di un percorso tra note e spiritualità realizzato per celebrare gli 800 anni dalla morte di San Francesco d’Assisi, con la messa in musica della preghiera che il Santo scrisse sul monte de La Verna.

Accanto alle parole di San Francesco, saranno presentati anche testi di Jacopone da Todi e di Monsignor Luigi Renzo, con musiche firmate da Salvatore Marino, Vincenzo Palermo, Gennaro Salatino, Luca Sposato e Leonardo Vulcano. Le composizioni saranno eseguite dall’Orchestra da camera La Nuova Verdi, insieme alle voci del mezzosoprano Andreina Drago e del basso Giuseppe Zema, con la direzione musicale affidata a Cettina Nicolosi e ad Andrea Francesco Calabrese.

La chiusura della rassegna, promossa da Traiectoriae con il sostegno del Mic/Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo, si preannuncia come un appuntamento di grande rilievo e suggestione, dopo un intenso programma di appuntamenti musicali e teatrali iniziato lo scorso ottobre.