Concerto di musica da film a Pescara

Venerdì 23 gennaio 2026, la Nuova orchestra da camera “Ferruccio Busoni” si esibirà al teatro Massimo di Pescara. L’evento fa parte della stagione musicale della “Luigi Barbara” e prevede un concerto dal titolo “La musica del cinema da Astor Piazzolla ad Ennio Morricone”, con musiche di Bacalov, Morricone, Piazzolla, Rota, Gardel, Williams e Piovani, tratte dalle colonne sonore di film indimenticabili.

L’orchestra da camera “Ferruccio Busoni” è un complesso storico fondato da Aldo Belli, una delle prime orchestre da camera sorte in Italia nel dopoguerra e la più antica del Friuli Venezia Giulia. formata da affermati strumentisti, vincitori di concorsi internazionali, e nel 2021 è stata insignita dal comune di Trieste del Sigillo Trecentesco in occasione del 55° anniversario di attività artistica.

Il concerto vedrà la partecipazione di due solisti di assoluto livello, Gianni Fassetta alla fisarmonica e Lucio Degani al violino. Gianni Fassetta è considerato uno dei migliori interpreti della musica di Astor Piazzolla e si esibisce con musicisti prestigiosi come il flautista Yuri Ciccarese e il violinista Glauco Bertagnin. Lucio Degani è un violinista dotato di gran fascino e carisma, in grado di raggiungere eccellenti livelli di virtuosismo ed espressività, e suona un violino Don Nicola Amati del 1734.

La direzione dell’orchestra sarà affidata a Massimo Belli, professore di violino al Conservatorio di Trieste, che ha diretto orchestre come I Cameristi del Maggio Musicale Fiorentino e l’Hungarian State Symphony Orchestra of Szolnok. La stagione musicale della Società del Teatro e della Musica “Luigi Barbara” proseguirà venerdì 30 gennaio 2026 con il concerto dell’Opter Ensemble.