Concerto di musica da camera a Siena

L’Istituto “Rinaldo Franci” di Siena presenterà un itinerario musicale europeo e spagnolo tra Otto e Novecento. Il programma di Valdichiana2025 Capitale Toscana della Cultura proseguirà con un nuovo appuntamento dedicato alla musica e alla formazione.

Sabato 28 dicembre alle ore 18, il Teatro Bruno Vitolo di Montefollonico ospiterà un concerto di musica da camera a cura dell’Istituto di Alta Formazione Musicale “Rinaldo Franci” di Siena. Sul palco si esibiranno Silvia Corsi al flauto e Aurora Periccioli e Marco Del Greco alle chitarre, protagonisti di un programma pensato per mettere in dialogo epoche, linguaggi e tradizioni musicali differenti.

Il concerto propone un itinerario musicale ampio e articolato, che attraversa il repertorio cameristico europeo e spagnolo tra Otto e Novecento, con musiche di Georg Philipp Telemann, Manuel de Falla, Federico Moreno Torroba, Eduardo López-Chavarri, Enrique Granados, Isaac Albéniz, Joaquín Rodrigo e Béla Bartók. Un percorso che valorizza la varietà timbrica del flauto e della chitarra e mette in luce le potenzialità espressive di una formazione cameristica essenziale e raffinata. Il concerto è a ingresso libero fino a esaurimento posti.

L’iniziativa si inserisce nel più ampio quadro delle collaborazioni attivate dall’Unione Comuni Valdichiana Senese con istituti di formazione, scuole di musica e realtà educative, con l’obiettivo di rafforzare il legame tra produzione culturale, didattica e territorio, offrendo al pubblico occasioni di ascolto di qualità e allo stesso tempo spazi di crescita per i giovani musicisti.

