Concerto di Musica da Camera a Milano

Domenica 14 dicembre alle ore 11, il Ridotto dei Palchi “Arturo Toscanini” ospita il quinto appuntamento della rassegna Musica da Camera 2025/2026, un concerto fuori abbonamento che mette al centro due capolavori della musica cameristica tra Otto e Novecento: la Sonata n. 7 in do minore op. 30 n. 2 di Ludwig van Beethoven e il Quartetto con pianoforte n. 3 in do minore op. 60 di Johannes Brahms. Un programma intenso, attraversato da tensioni interiori, slanci espressivi e profonde inquietudini, affidato a un quartetto di interpreti di grande sensibilità: Francesco De Angelis al violino, Elena Faccani alla viola, Alfredo Persichilli al violoncello e Roberto Paruzzo al pianoforte.

Il titolo del concerto, Inquietudini in doppia B, suggerisce il filo invisibile che lega Beethoven e Brahms: due compositori accomunati da una ricerca ostinata del nuovo e da una profonda riflessione sull’uomo, sul destino e sul dolore. La Sonata op. 30 n. 2 nasce nel cruciale 1802, l’anno del celebre Testamento di Heiligenstadt, in cui Beethoven prende dolorosamente coscienza dell’avanzare della sordità. È una pagina che porta impressa la tensione di un pensiero musicale radicale, spesso giudicato eccessivo dai contemporanei.

La Sonata è articolata in quattro movimenti – Allegro con brio, Adagio cantabile, Scherzo e Finale – e rivela un linguaggio tagliente e deciso, in cui il dialogo tra pianoforte e violino si fa serrato, talvolta spigoloso, sempre carico di tensione emotiva. Dopo la pausa, il concerto prosegue con il Quartetto con pianoforte op. 60 di Brahms, opera segnata dal cosiddetto periodo Werther. Sebbene pubblicato, il Quartetto è il risultato di un lungo processo creativo iniziato vent’anni prima, negli anni della crisi legata alla malattia di Robert Schumann e all’amore impossibile per Clara.

Il Quartetto op. 60 rivela uno stile profondamente personale, con un linguaggio maturo e una struttura complessa. Dallo Scherzo inizialmente concepito in do diesis minore, all’Andante in mi maggiore, fino al Finale costruito su un fitto contrappunto, il Quartetto op. 60 dialoga con l’eredità di Beethoven senza esserne schiacciato, trovando nella musica da camera uno spazio di libertà espressiva. Questo appuntamento della stagione di Musica da Camera 2025/2026 si presenta come un viaggio emotivo e intellettuale di grande intensità, capace di mettere in luce il rapporto complesso tra due giganti della storia della musica. Il prezzo unico per il concerto è di 24 euro e sono disponibili informazioni sul sito www.teatroallascala.org o chiamando l’infotel 02 72 00 37 44.