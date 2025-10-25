Concerto di musica corale a Chieti: un viaggio sonoro straordinario

La stagione concertistica del teatro Marrucino continua con il concerto del coro Schola Cantorum “Settimio Zimarino” di Chieti e l’orchestra d’archi “Ensemble Armonie,” diretti dal Maestro Gabriele Di Iorio.

L’evento si terrà domenica 26 ottobre, alle 18, promettendo una serata ricca di musica corale e sinfonica. Il programma offre un viaggio attraverso oltre cinque secoli di storia musicale, mescolando spiritualità, eleganza e bellezza sonora. Il repertorio include opere di Giovanni Pierluigi da Palestrina, che incarna il Rinascimento, fino alla malinconia romantica di Gabriel Fauré, passando per le complesse architetture di Johann Sebastian Bach e le moderne influenze del compositore norvegese Ola Gjeilo.

La Schola Cantorum “S. Zimarino” è stata fondata come coro della cattedrale di Chieti ed è diventata un punto di riferimento culturale per la città. Il suo repertorio varia dal Cinquecento ai giorni nostri, consolidandola come una delle realtà musicali più longeve della zona. Sotto la direzione del Maestro Di Iorio, noto musicista teatino, il coro esprime una forte energia interpretativa, mantenendo viva una tradizione corale in continua evoluzione. Insieme all’Ensemble Armonie, la performance offrirà un’esecuzione in cui la tradizione polifonica si unisce alla sonorità orchestrale, creando un dialogo musicale suggestivo.