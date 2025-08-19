Concerto di musica barocca a Sesta Godano con Nova e Fornero

Martedì 19 agosto, alle 21:15, si svolgerà nella Chiesa di San Cristoforo a Scogna Superiore, Sesta Godano, un concerto di musica barocca. Protagonisti dell’evento saranno il flautista Giuseppe Nova e il clavicembalista Maurizio Fornero.

L’evento è parte del XXXI Festival Provinciale “I Luoghi della Musica”, che include anche una breve esibizione di apertura alle 21, con il giovane violinista Federico Cappa, allievo del Conservatorio “Giacomo Puccini” della Spezia. Cappa eseguirà brani di Johann Sebastian Bach.

Il concerto di Nova e Fornero presenterà sonate per flauto e clavicembalo di compositori come Arcangelo Corelli, Carl Philipp Emmanuel Bach, Johann Christian Bach, Georg Philipp Telemann e Antonio Vivaldi, intervallate da sonate per clavicembalo di Domenico Scarlatti.

Giuseppe Nova è considerato uno dei più rappresentativi flautisti italiani della sua generazione, con apprezzamenti internazionali per la sua arte musicale. Ha iniziato la sua carriera nel 1982 come solista con l’Orchestra Sinfonica della RAI, esibendosi in Europa, America e Asia.

Maurizio Fornero, diplomato in Organo, Pianoforte e Clavicembalo, ha partecipato a importanti festival di musica antica e barocca in Europa. Ha collaborato con vari ensemble e produzioni e attualmente insegna al Conservatorio di Cuneo.

Federico Cappa, studente di violino, ha già partecipato a diverse produzioni musicali e festival.

L’ingresso al concerto è gratuito e non richiede prenotazione, con accesso a partire dalle 20:30. Il programma del festival è disponibile sul sito ufficiale e sulla relativa pagina Facebook.