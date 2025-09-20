Concerto di Musica Barocca a Brindisi: Le Guerre Musicali

Il concerto “Le guerre… quelle musicali!” si terrà a Brindisi, nel Palazzo Montenegro, residenza del Prefetto, domenica 21 settembre alle ore 21.00. Questo evento offre l’opportunità di ascoltare opere di compositori come Leonardo Leo, Vivaldi, Haendel e Alessandro Marcello, immersi nell’atmosfera della musica barocca in una sede storica, grazie all’invito del Prefetto Luigi Carnevale, che accoglie il pubblico del “Barocco Festival Leonardo Leo”.

Sul palco si esibirà l’orchestra barocca “La Confraternita de’ Musici”, diretta al cembalo da Cosimo Prontera, insieme al soprano Michela Antenucci, nota per la sua interpretazione di questo repertorio. L’ensemble include musicisti di talento come Raffaele Tiseo (violino primo), Federico Valerio (violino secondo), Pasquale Lepore (viola), Fabio De Leonardis (violoncello), Maurizio Ria (violone), Simone Colavecchi (tiorba e chitarra barocca) e Paolo Faldi (oboe), che insieme creeranno un ricco suono barocco attraverso strumenti originali.

Questo concerto fa parte della XXVIII edizione del Festival, organizzato dalla Città di San Vito dei Normanni in collaborazione con il Comune di Brindisi, il Ministero della Cultura e la Regione Puglia, con il supporto della Prefettura di Brindisi. L’ingresso è gratuito con prenotazione fino a esaurimento posti.

Il programma musicale spazia da opere di autori tra Sei e Settecento, con brani che evocano conflitti interiori e contrasti tra ragione e passione, guerra e trionfo. La musica barocca rappresenta un modo per trasformare le tensioni in invenzione, aprendo a una bellezza condivisa. Il concerto diventa quindi un’occasione per riflettere su come la musica possa promuovere il dialogo e l’armonia in un mondo spesso segnato dalla violenza.