Concerto di Marco Ligabue: 25 anni di Croce Blu a Carpi

Questa sera, il chiostro dell’ex convento di San Rocco ospiterà un concerto di Marco Ligabue, inizio alle 20, per celebrare il venticinquennale della Croce Blu di Carpi. L’evento fa parte del programma di Coccobello, la manifestazione estiva della città, ma ha uno scopo benefico specifico.

Durante la serata, sarà possibile partecipare a una sottoscrizione a premi legata alla “Festa dell’Ambulanza”, il cui ricavato sarà destinato all’acquisto di una nuova ambulanza per la Croce Blu. L’estrazione dei premi si terrà il 21 settembre in occasione della Camminata della solidarietà al parco Santa Croce, recentemente inaugurato. Inoltre, le donazioni individuali per supportare l’acquisto dell’ambulanza sono ben accolte.

Marco Ligabue si esibirà con un mix di canzoni sia classiche che recenti, inclusi brani originali. L’appuntamento promette di essere una serata di musica coinvolgente, unendo l’intrattenimento al sostegno di una causa importante. Gli spettatori potranno gustare un aperitivo prima dell’inizio dello spettacolo.

Rielaborazione: StraNotizie.it

Fonte: www.voce.it