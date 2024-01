Concerto di Madonna in ritardo, due spettatori fanno causa: "Sveglia presto il giorno dopo"

Le oltre due ore di ritardo per lo show di Madonna del 13 dicembre scorso al Barclays Center di New York costano una causa all’icona del pop. A intentarla, racconta l’Abc, due spettatori che il giorno dopo si sarebbero dovuti svegliare presto per andare a lavorare.

Michael Fellows di Brooklyn e Jonathan Hadden del Bronx hanno infatti acquistato i biglietti per la tappa al palazzetto dello sport del ‘Celebration’ tour. Sui tagliandi l’indicazione dell’orario: inizio dello show fissato per le 20.30. Ma, secondo l’accusa, Madonna non sarebbe salita sul palco prima delle 22.45, mettendo così i due uomini “di fronte a trasporti pubblici limitati, sharing limitato e/o aumento dei costi di trasporto pubblico e privato” al termine dello spettacolo all’1 di notte. Il concerto inoltre, spiegano i due spettatori indignati, non era in un giorno festivo e perciò “dovevano alzarsi presto per andare al lavoro e occuparsi delle loro responsabilità familiari il giorno successivo“.

Fellows e Hadden hanno così fatto causa a Madonna, a Live Nation e al Barclays Center per “pratiche commerciali inconcepibili, ingiuste e/o ingannevoli” per aver promesso al pubblico che il concerto sarebbe iniziato alle 20.30 sapendo tuttavia, accusano, che Madonna non avrebbe iniziato ad esibirsi all’orario di inizio pubblicizzato. La coppia sostiene infatti che ci sia stata una violazione del contratto.