Concerto di liriche di Alfredo Catalani a Lucca

Domenica 26 ottobre, alle 21.00, il Teatro San Girolamo ospiterà un concerto dedicato alle liriche per voce e pianoforte di Alfredo Catalani, all’interno della rassegna Lucca Genius Loci. Questo evento, realizzato in collaborazione con l’Associazione Isabeau, celebra il legame tra la città di Lucca e la sua ricca tradizione musicale.

Il concerto offrirà l’opportunità di scoprire le liriche meno conosciute di Catalani, autore celebre per opere come La Wally e Loreley. Quattro artisti esperti, tra cui il soprano Rosanna Lo Greco, il mezzosoprano Valentina Pernozzoli, il tenore Nico Franchini e il pianista Stefano Cencetti, interpreteranno quattordici liriche composte dal maestro lucchese, rivelando un linguaggio musicale raffinato e introspettivo.

Roberto Del Nista, musicologo, sottolinea come la produzione cameristica di Catalani, inclusi i pezzi per voce e pianoforte, sia stata spesso trascurata. Molte di queste composizioni sono difficili da reperire e non hanno trovato spazio nei repertori moderni. Le liriche esplorano atmosfere malinconiche, utilizzando toni minori e andamenti lenti, con un canto principalmente sillabico e senza difficoltà vocali eccessive.

Il concerto presenterà anche due novità: la Chanson groënlandaise, originariamente un brano per orchestra, sarà eseguita da un tenore, mentre Le gondolier, che era per una voce sola, sarà trasformato in un dialogo tra tenore e soprano, aggiungendo un aspetto ludico.

I biglietti, al prezzo di 10 euro, possono essere acquistati presso il teatro o online su TicketOne.it. Maggiori informazioni sono disponibili sul sito del Teatro del Giglio Giacomo Puccini.