13.8 C
Roma
domenica – 19 Ottobre 2025
Musica

Concerto di liriche di Alfredo Catalani a Lucca

Da stranotizie
Concerto di liriche di Alfredo Catalani a Lucca

Domenica 26 ottobre, alle 21.00, il Teatro San Girolamo ospiterà un concerto dedicato alle liriche per voce e pianoforte di Alfredo Catalani, all’interno della rassegna Lucca Genius Loci. Questo evento, realizzato in collaborazione con l’Associazione Isabeau, celebra il legame tra la città di Lucca e la sua ricca tradizione musicale.

Il concerto offrirà l’opportunità di scoprire le liriche meno conosciute di Catalani, autore celebre per opere come La Wally e Loreley. Quattro artisti esperti, tra cui il soprano Rosanna Lo Greco, il mezzosoprano Valentina Pernozzoli, il tenore Nico Franchini e il pianista Stefano Cencetti, interpreteranno quattordici liriche composte dal maestro lucchese, rivelando un linguaggio musicale raffinato e introspettivo.

Roberto Del Nista, musicologo, sottolinea come la produzione cameristica di Catalani, inclusi i pezzi per voce e pianoforte, sia stata spesso trascurata. Molte di queste composizioni sono difficili da reperire e non hanno trovato spazio nei repertori moderni. Le liriche esplorano atmosfere malinconiche, utilizzando toni minori e andamenti lenti, con un canto principalmente sillabico e senza difficoltà vocali eccessive.

Il concerto presenterà anche due novità: la Chanson groënlandaise, originariamente un brano per orchestra, sarà eseguita da un tenore, mentre Le gondolier, che era per una voce sola, sarà trasformato in un dialogo tra tenore e soprano, aggiungendo un aspetto ludico.

I biglietti, al prezzo di 10 euro, possono essere acquistati presso il teatro o online su TicketOne.it. Maggiori informazioni sono disponibili sul sito del Teatro del Giglio Giacomo Puccini.

🔗 Per info su concerti e biglietti, visita TicketOne.

Articolo precedente
Animali in volo: la Corte UE equipara i bagagli agli animali
Articolo successivo
Rischio quantistico: la minaccia per le criptovalute in Italia
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.