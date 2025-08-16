Concerto di lirica a Castiglione del Lago: emozioni in musica

Il Festival di Musica Classica di Castiglione del Lago presenta un concerto imperdibile per gli amanti della lirica. L’ExtraTemporaDuo offre al pubblico un recital affascinante che richiama le atmosfere dei salotti musicali del passato.

Il duo è formato dal soprano Barbara Vignudelli, noto per la sua intensità e raffinatezza, e dalla chitarrista Monica Paolini, una vera esperta del repertorio cameristico. Questo concerto è il quarto appuntamento della ventunesima edizione della rassegna, organizzata dal Comune e diretta dalla marchesa Marzia Crispolti Zacchia. I precedenti concerti hanno riscosso un notevole successo, con la Sala del Teatro a Palazzo della Corgna sempre piena.

Il programma prevede opere di grandi compositori italiani, rielaborate per chitarra e voce. Tra le arie in programma ci sono brani di Gaetano Donizetti come “Me voglio fa’ ‘na casa”, e di Vincenzo Bellini, tra cui “Vanne, o rosa fortunata”. Non mancano pezzi di Domenico Cimarosa e Girolamo Crescentini, così come opere di Vito Giuseppe Millico e Giuseppe Nicolini.

Inoltre, il concerto include lavori di Giovanni Paisiello e del celebre Giacomo Puccini, con arie come “Sogno d’or” e “Casa mia”. La rassegna culmina con i brani tratti da “Soirées musicales” di Gioachino Rossini, interpretati con la chitarra.

I concerti iniziano alle 21:15, con ingresso a pagamento. Il costo del biglietto è di 5 euro, con opzioni di abbonamento disponibili. Per maggiori informazioni e prenotazioni è possibile contattare il numero 075 9651099, dalle 9:30 alle 19.