Concerto di Irama a Siena

Il coordinamento comunale di Fratelli d’Italia di Siena ha espresso il suo apprezzamento per l’amministrazione comunale e gli uffici per aver ridato vita alla città in occasione dell’ultimo giorno dell’anno. Il partido ha fatto riferimento al concerto di Irama in Piazza Il Campo, sottolineando come l’evento abbia reso la piazza il cuore pulsante della città.

Il coordinamento ha inoltre respinto le accuse del Partito Democratico di non sapere gestire con responsabilità il denaro pubblico, affermando che i conti del Comune sono in ordine, come dimostrato dal bilancio recentemente approvato in Consiglio Comunale e dal plauso ricevuto dalla Corte dei Conti Regionale.

Inoltre, il coordinamento ha affermato che è possibile conciliare la tutela della città e delle esigenze primarie dei cittadini con il diritto ad avere e vedere una città viva che sappia anche far gioire e divertire chi la vive e chi la visita, dando vita ad eventi che valorizzano il patrimonio artistico, storico e architettonico della città. Il partido ha anche espresso la sua convinzione che il PD esprima un’idea di città buia, fredda e distaccata dalla realtà, immersa in un passato che non può continuare a determinare le scelte del presente e del futuro.