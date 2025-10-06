Concerto di Indie Italiano: Omaggio agli Artisti Iconici

Domenica pomeriggio, Piazza del Popolo ha ospitato il debutto di Opera Indie, un progetto musicale che celebra trent’anni di musica indipendente italiana. Diretta dal Maestro Loris Ceroni, la formazione ha reso omaggio a grandi artisti della scena indipendente, come Timoria, Subsonica, Afterhours, Verdena, 99 Posse, Cristina Donà, Bluvertigo, Baustelle, Carmen Consoli, Prozac + e Frankie Hi Nrg Mc.

Il gruppo musicale, composto da Cristian Bagnoli, Tommaso Graziani, Mecco Guidi, Maurizio Dirani e Antonella Nuti, si è esibito insieme al complesso d’archi di UniMusicaRomagna, creando un mix di sonorità innovative e classiche. Diverse voci hanno alternato la loro interpretazione sul palco, tra cui Beatrice Lambertini, Maria Francesca Melloni, Chiara Pelloni, Rodolfo Santandrea, Ilenia Sala e Natan Rondelli, contribuendo a rendere l’evento coinvolgente e ricco di emozioni.

In aggiunta, è stata presentata una proiezione di un corto di Artistation, diretto da Mirko Nanni, che ha arricchito ulteriormente l’esperienza del pubblico. Questo concerto non è stato solo un tributo a importanti artisti, ma anche una celebrazione della musica indipendente, con l’obiettivo di far rivivere un’epoca significativa del panorama musicale italiano.