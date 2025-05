Concerto di GREGORY PORTER: L’ineffabile eleganza [Info e Scaletta]

A due anni e mezzo dall’ultima visita, Gregory Porter torna in Italia, esibendosi in un teatro milanese. Il suo successo, cresciuto nel tempo, lo ha consacrato nel mondo del jazz, con due Grammy nella sua carriera. Sul palco, un teatro Nazionale quasi sold out accoglie il cantante californiano, che si presenta con la sua band composta da un organista, sassofonista, batterista, contrabbassista e pianista.

La serata si distingue per una “sobrietà” elegante, dare vita a un concerto dove il pubblico viene accolto da un abbraccio sonoro. La voce di Porter, estesa e dinamica, si muove con delicatezza tra registri diversi, passando da momenti intimi a quelli di intensa potenza vocale. Il crooner riesce a toccare profondamente il pubblico, creando atmosfere variegate e avvolgenti.

Sebbene gli spettatori conoscano il suo lavoro, l’esperienza dal vivo è unica, senza filtri e con una presenza autentica. Solo un piccolo neo emerge all’inizio, quando la voce di Porter viene occasionalmente coperta dagli strumenti, in particolare dal sax. La band si distingue per la sua abilità dinamica e timbrica, con il sax e l’organo a guidare il suono, mentre il contrabbasso fornisce una base ritmica solida.

Il concerto è caratterizzato da momenti di grande intensità e improvvisazione, culminando in un finale dove la band si esibisce al termine del bis. Non mancano tributi a brani iconici come “My Girl” e “Papa Was a Rollin’ Stone”, rendendo l’esperienza complessiva di qualità eccellente. L’uscita dal concerto lascia nel pubblico un senso di serenità e bellezza.

Fonte: www.newsic.it