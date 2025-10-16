21.3 C
Concerto di Gala a Venezia: Dialogo tra Cina e Italia nella Musica

Concerto di Gala a Venezia: Dialogo tra Cina e Italia nella Musica

Il Vivaldi Festival sta preparando un evento imperdibile per il 18 ottobre 2025. Alle ore 20, nella Sala Patronato della Basilica dei SS. Giovanni e Paolo a Venezia, avrà luogo un concerto straordinario dedicato all’Opera italiana e alla musica cinese. Sul palco si esibiranno il tenore Warren Mok, molto apprezzato in Cina e all’estero, e il soprano Bing Bing Wang, anche lei molto popolare, insieme ai tenori Samuel Huang e Chen Yong, con il pianista Vincenzo Taramelli.

Questo concerto, fortemente voluto dal regista Enrico Castiglione, mira a unire le tradizioni musicali e a far conoscere il repertorio operistico di Vivaldi in Cina, dove è ancora poco conosciuto. Il Vivaldi Festival, attivo dal 2021 e caratterizzato da eventi che promuovono la musica e la cultura nella città lagunare, riceve supporto da importanti istituzioni culturali cinesi, inclusi l’Hong Kong Arts Development Council e l’Opera Hong Kong.

Il programma prevede celebri arie del repertorio operistico, tra cui brani di Vivaldi, Verdi e Puccini, nonché canzoni della tradizione musicale cinese. Questo evento sottolinea la vitalità della musica di Vivaldi e il dialogo tra le culture musicale veneziana e cinese, contribuendo a una crescente apprezzamento dell’Opera italiana in Cina.

Il Vivaldi Festival, in collaborazione con il Ministero della Cultura e altri enti, tornerà nel 2026 con la sesta edizione, dal 21 giugno al 28 luglio. I biglietti per il concerto sono disponibili a 30 euro tramite VIVATICKET e ulteriori dettagli possono essere trovati sul sito ufficiale del festival.

