Concerto di fine anno in Friuli Venezia Giulia

Il Concerto di Fine Anno di Anbima Fvg con Raphael Gualazzi si preannuncia come un evento speciale che chiuderà l’anno per la musica giovanile in Friuli Venezia Giulia. Domenica 28 dicembre, alle 18.00, al Teatro Nuovo Giovanni da Udine, andrà in scena il Concerto di Fine Anno della Banda Giovanile Regionale ANBIMA FVG, un evento che unisce musica, cultura e solidarietà, celebrando anche il 70° anniversario di ANBIMA.

Sul palco si esibiranno oltre 90 giovani musicisti under 20 provenienti da tutta la regione, selezionati tra le bande associate ANBIMA. Ad affiancarli, Raphael Gualazzi, pianista, cantautore e performer di fama internazionale, che interpreterà dal vivo alcuni dei suoi brani più celebri in una veste inedita, accompagnato dall’ensemble bandistico diretto dal Maestro Marco Somadossi.

Parte del ricavato del concerto sarà devoluta a Progetto Autismo FVG, realtà che supporta bambini, ragazzi e adulti nello sviluppo delle proprie autonomie e potenzialità. Il presidente di Progetto Autismo FVG, Enrico Baisero, sottolinea che il 28 dicembre l’autismo salirà simbolicamente sul palcoscenico, ricordando l’importanza di includere tutti i ragazzi nella vita sociale e culturale.

Il presidente di ANBIMA FVG, Pasquale Moro, ha evidenziato che la musica fatta da ragazzi può avere un livello artistico elevatissimo. Il Maestro Marco Somadossi ha aggiunto che ANBIMA sa fare musica amatoriale con la qualità e la cura del mondo professionistico, unendo rigore, entusiasmo e crescita personale dei giovani.

Il concerto di fine anno chiude un anno ricco di eventi per ANBIMA FVG, che ha visto il debutto teatrale con “Le Guerre di Ulisse”, la Rassegna Bandistica Regionale con oltre 1.000 musicisti e il ventennale del Campus Musica Insieme con 260 giovani partecipanti. I biglietti per il concerto di fine anno saranno disponibili dal 5 dicembre presso la biglietteria del Teatro Nuovo Giovanni da Udine e online su Vivaticket.