Concerto di Edoardo Bruni al Festival Pianistico di Sarzana

Il Festival Pianistico Città di Sarzana 2025 si prepara ad accogliere un evento musicale di grande spessore. Domenica 3 agosto 2025, alle 21.15, il rinomato pianista e compositore Edoardo Bruni si esibirà presso il Salone Porticato della Fortezza Firmafede.

Bruni, figura di spicco nella scena musicale nazionale e internazionale, interpreterà pezzi celebri di compositori come F. Schubert, J. Brahms e F. Chopin, in un concerto intitolato “Il pianoforte romantico”. La carriera di Edoardo Bruni è costellata di successi e collaborazioni in numerosi concerti in Italia e Europa, sia come solista che in formazione cameristica. Oltre all’attività concertistica, è anche un compositore prolifico, con opere eseguite in molteplici location europee.

Formatosi presso i Conservatori di Trento e Rotterdam, Bruni ha studiato con illustri maestri e ha ottenuto la laurea in Filosofia con lode all’Università di Padova. Attualmente, Ricopre la cattedra di Lettura della partitura presso il Conservatorio di Vicenza, continuando a contribuire all’educazione musicale. Ha sviluppato un’innovativa tecnica compositiva, la Pan-Modalità, e sta lavorando a un progetto chiamato Ars Modi.

Il festival si concluderà il 5 agosto con una performance del giovanissimo pianista Gianluca Piretti, proveniente dal Conservatorio G. Puccini. Piretti presenterà musiche di D. Scarlatti, F. J. Haydn, S. Prokofiev e F. Chopin.

L’ingresso ai concerti è ad offerta libera, con posti limitati. Si consiglia pertanto di prenotare via email o telefonicamente. La direzione artistica è affidata al Maestro Claudio Cozzani, coadiuvato da Marina Giuntoni nell’organizzazione.