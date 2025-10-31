Concerto di Coro Bielorusso alla Basilica di Santa Fara

La Parrocchia Basilica di Santa Fara, in collaborazione con il CIPO (Centro Interculturale Ponte ad Oriente), organizza un concerto il 1° novembre alle 20.00 presso la Basilica. Ospite sarà la Polifonica Coro da Camera di Minsk, già nota per una memorabile performance nella stessa Basilica.

La Polifonica Chamber Choir, fondata da Olga Ivanova, offre un repertorio variegato di musica corale, specializzandosi soprattutto in brani a cappella. Si dedica alla promozione della musica corale, commissionando opere nuove e organizzando laboratori ed eventi. I suoi concerti sono noti per essere freschi e innovativi, spaziando dal periodo medievale a quello contemporaneo. Il coro unisce persone con esperienze musicali diverse e ha intrapreso tour internazionali, esibendosi in 33 paesi in Europa e Asia, ricevendo apprezzamenti dalla critica e dal pubblico. Ha vinto premi in concorsi prestigiosi e si è esibito in location significative, tra cui la radio della BBC in Irlanda del Nord e le ambasciate di Tokyo.

Il concerto si colloca in occasione della festa di “Tutti i Santi” e presenterà musiche di rinomati compositori russi, ucraini e bielorussi, riflettendo la varietà delle provenienze religiose dei membri del coro, che includono cattolici, ortodossi e protestanti.

I promotori desiderano, come affermava Sant’Agostino, dimostrare che la nostra comprensione del divino si realizza attraverso esperienze che ci collegano a una fonte infinita. La musica, simile alla bellezza terrena, offre un assaggio del divino e ci aiuta a vedere il mondo come un riflesso della gloria di Dio.

