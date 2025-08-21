Concerto di colonne sonore a Bassano in Teverina

Domenica alle ore 21 presso l’Anfiteatro di Bassano in Teverina si svolgerà un evento speciale del Borgomusica Festival. La serata vedrà protagonisti I Cameristi di Roma, che eseguiranno alcune delle colonne sonore più famose del cinema italiano, in un’atmosfera magica sotto il cielo stellato.

L’evento, organizzato dall’associazione Borgomusica con il patrocinio del comune, avrà un significato particolare: celebrerà i 25 anni di attività dell’Associazione e onorerà due figure chiave della sua storia, Alvaro Gentilini e Steven Roach, fondatori e promotori del progetto.

Questo concerto rappresenta un momento di riconoscenza verso coloro che, con passione e dedizione, hanno contribuito a costruire un percorso culturale condiviso con la comunità. Negli anni, il coro Borgomusica ha coinvolto molti cittadini, diventando un punto di riferimento non solo musicale, ma anche sociale, capace di unire diverse generazioni e arricchire l’identità culturale di Bassano in Teverina.

Il sindaco Alessandro Romoli ha sottolineato l’importanza di questo traguardo, esprimendo gratitudine per Alvaro e Steven. Ha dichiarato che le loro qualità umane e artistiche hanno lasciato un segno indelebile nella comunità, e che grazie al loro impegno, Borgomusica è diventata un’esperienza collettiva che ha offerto opportunità di crescita culturale e condivisione tra i cittadini.