4.8 C
Roma
giovedì – 1 Gennaio 2026
Musica

Concerto di chitarra cilena a Taranto

Da stranotizie
Concerto di chitarra cilena a Taranto

“RUMBO AL SUR” è il nome del concerto in solo di Miguel Zepe Diaz, un omaggio alla bellezza e alla varietà della musica del Sud America e del Sud della Spagna. Il concerto è un viaggio attraverso la tradizione latinoamericana, con stili come milonga, chacarera, cueca e tango, e i ritmi più significativi del flamenco, come bulería, soleá e rumba, oltre alle composizioni proprie del chitarrista cileno.

L’evento prevede un aperitivo alle 19:30, seguito dall’inizio del concerto alle 20:30. I posti sono limitati e l’ingresso è consentito con tesseramento Xilema Aps. Per informazioni e prenotazioni, è possibile scrivere una email all’indirizzo [email protected]. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito web www.instagram.com/hauskonze.

🔗 Per info su concerti e biglietti, visita TicketOne.

Articolo precedente
Gatto salvato a Ferrara dai vigili del fuoco
Articolo successivo
Cinema nelle scuole Italia
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.