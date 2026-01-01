Concerto di chitarra cilena a Taranto

“RUMBO AL SUR” è il nome del concerto in solo di Miguel Zepe Diaz, un omaggio alla bellezza e alla varietà della musica del Sud America e del Sud della Spagna. Il concerto è un viaggio attraverso la tradizione latinoamericana, con stili come milonga, chacarera, cueca e tango, e i ritmi più significativi del flamenco, come bulería, soleá e rumba, oltre alle composizioni proprie del chitarrista cileno.

L’evento prevede un aperitivo alle 19:30, seguito dall’inizio del concerto alle 20:30. I posti sono limitati e l’ingresso è consentito con tesseramento Xilema Aps. Per informazioni e prenotazioni, è possibile scrivere una email all’indirizzo [email protected]. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito web www.instagram.com/hauskonze.