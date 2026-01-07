Concerto di Capodanno Italia

Molti allievi hanno vissuto con emozione il loro primo concerto, ma grazie al sostegno di musicisti e maestri sono riusciti a superare la prova, conquistando applausi del pubblico. L’apporto dei ragazzi ha dato nuova energia all’Orchestra Giovanile dell’Accademia Armonia delle Sfere, che è tornata a esibirsi nella sua formazione piena per il Concerto di Capodanno.

Il risultato è stato reso possibile grazie a chi ha creduto in loro e ne ha sostenuto il percorso. La rinascita dell’ensemble è stata costruita prova dopo prova, restituendogli la sua voce piena e corale. La voce dell’orchestra ha risuonato nella Chiesa Maria SS. Assunta di Uggiano Montefusco, gremita di pubblico, trasformando la serata in un abbraccio collettivo della comunità.

Il Maestro Michele Colluto ha guidato l’orchestra, mentre la direzione artistica del concerto è stata curata dalla prof.ssa Antonella Margiotta. La parrocchia e il parroco Don Giuseppe Desantis hanno accolto con entusiasmo l’evento, che è diventato un appuntamento irrinunciabile per il territorio. L’Associazione Musicale “Giuseppe Chimienti” di Montemesola ha collaborato all’evento, e i maestri Gregorio Palummieri, Chiara Sporta Caputi, Michele Santoro ed Eliseo Palmisano hanno arricchito ulteriormente il livello artistico della serata.

Alcuni ex allievi dell’Accademia, quali Francesco Favale, Sara Todisco e Flavio Carlo Chimienti, sono tornati sul palco per condividere un momento di musica e memoria collettiva. Il Concerto di Capodanno ha anche visto la consegna del Premio Beethoven, istituito dalla famiglia in memoria del Maestro Euprepio Calò. Le borse di studio sono state assegnate ad Andrea Lonoce e Eden Perrino, premiati per il talento, l’impegno e la costanza dimostrati nello studio e nella pratica musicale.