Concerto di Capodanno in Italia

Il 1° gennaio, Grottolella si prepara a celebrare l’arrivo del nuovo anno con un pomeriggio caratterizzato dalla musica, dalla tradizione e dalla condivisione. Il programma prevede, alle ore 17.30, il Concerto di Capodanno nella Chiesa Madre, dove la Radio Carosello Band intratterrà il pubblico con un suggestivo viaggio musicale tra canzoni natalizie, brani di successo e grandi classici della tradizione natalizia, reinterpretati in chiave soul.

A seguire, la comunità si ritroverà per la tradizionale Fiaccolata della Pace, il falò e il brindisi augurale in Piazza Municipio. Questi eventi rappresentano un rito collettivo che unisce spiritualità e senso di appartenenza, momento atteso e importante per la comunità. La Fiaccolata della Pace e il falò simboleggiano la celebrazione dell’arrivo del nuovo anno e rafforzano il legame tra i membri della comunità.