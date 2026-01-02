Concerto di Capodanno al Teatro Politeama di Catanzaro

Il Teatro Politeama di Catanzaro si apre con un evento di grande tradizione musicale. Sabato 3 gennaio, alle ore 21, il palcoscenico ospiterà il Concerto di Capodanno, che unisce l’energia dell’opera italiana con le atmosfere festive dei grandi balli viennesi.

L’Orchestra Filarmonica della Calabria, diretta dal maestro Filippo Arlia, sarà la protagonista della serata. Il programma prevede un percorso sonoro diviso in due momenti: la prima parte sarà dedicata ai capolavori del repertorio lirico, con arie di Rossini, Puccini, Leoncavallo e Verdi, mentre la seconda parte sarà dedicata alla famiglia Strauss, con valzer e polke che richiamano lo spirito dei classici concerti di inizio anno.

Le voci del soprano Laura Fortino e del tenore Leonardo Caimi arricchiranno l’esecuzione orchestrale. Laura Fortino ha ottenuto riconoscimenti internazionali, tra cui il primo premio assoluto al concorso San Francesco di Paola e il premio speciale Cia Opera San Paulo, e ha debuttato nella Messa di requiem di Mozart e interpretato ruoli significativi come Anna nel Nabucco e Elena ne Il cappello di paglia di Firenze.

Leonardo Caimi ha calcato i palcoscenici più prestigiosi al mondo, dalla Royal Opera House di Londra alla Scala di Milano, e ha collaborato con direttori del calibro di Muti e Maazel e con registi storici come Zeffirelli e Scola. Ha anche partecipato al film Ferrari di Michael Mann.

L’evento si preannuncia come un momento di forte richiamo culturale per il territorio, grazie alla qualità degli interpreti e a un programma che spazia dalla passione del melodramma alla festosità dei ritmi austriaci.